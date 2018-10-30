ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Италии растет число жертв непогоды
В Италии растет число жертв непогоды
СМИ: Британские власти знали о подготовке нападения на Хашкаджи
СМИ: Британские власти знали о подготовке нападения на Хашкаджи
Жителя Курской области задержали по подозрению в убийстве соседа-первоклассника
Жителя Курской области задержали по подозрению в убийстве соседа-первоклассника
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Авианосец «Адмирал Кузнецов» при аварии получил пятиметровую пробоинуАвианосец «Адмирал Кузнецов» при аварии получил пятиметровую пробоину
СМИ: Британские власти знали о подготовке нападения на ХашкаджиСМИ: Британские власти знали о подготовке нападения на Хашкаджи
Полиция ищет преступника, укравшего у Валерии Гай-Германики телефон за 220 тысячПолиция ищет преступника, укравшего у Валерии Гай-Германики телефон за 220 тысяч
В Италии растет число жертв непогодыВ Италии растет число жертв непогоды
Евкуров: КС Ингушетии не может отменять соглашение о границе с ЧечнейЕвкуров: КС Ингушетии не может отменять соглашение о границе с Чечней

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Жительницу Приамурья признали виновной в гибели маленького сына


30.10.2018 19:03
Жительницу Приамурья признали виновной в гибели маленького сынаФото: hournews.net

В Приамурье вынесен приговор по делу местной жительницы, которая обвинялась в жестоком убийстве собственного ребенка.

Подсудимую признали виновной  в гибели четырехлетнего сына.

Как передает агентство "Интерфакс", двадцатилетнюю женщину приговорили к двенадцати годам лишения свободы. Отбывать наказание ей предстоит в колонии. Согласно материалам уголовного дела, трагедия случилась летом прошлого года в населенном пункте Грязнушки (Благовещенский район). Ребенок осужденной в тот трагический день плохо себя вел. Четырехлетний мальчик капризничал и отказывался слушаться.

Мать, выйдя из себя, начала избивать собственного сына - сначала руками, а потом и ногами. Кроме того, она наносила ребенку травмы кожаным ремнем. В результате избитый мальчик скончался. Как установили эксперты, причиной смерти ребенка стали повреждения, полученные во время "воспитательного процесса".

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Петербурге ДТП унесло жизни шести человекВ Петербурге ДТП унесло жизни шести человек
Перенесшая экстренную операцию Лобода обратилась к поклонникамПеренесшая экстренную операцию Лобода обратилась к поклонникам
В Хакасии выясняют причины гибели двух мальчиковВ Хакасии выясняют причины гибели двух мальчиков
Житель Башкирии убил трех знакомых и застрелилсяЖитель Башкирии убил трех знакомых и застрелился
В Индии 7 человек погибли при взрыве на фабрике по производству пиротехникиВ Индии 7 человек погибли при взрыве на фабрике по производству пиротехники

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 789


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru