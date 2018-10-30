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Жительницу Приамурья признали виновной в гибели маленького сына
30.10.2018 19:03
Фото: hournews.net
В Приамурье вынесен приговор по делу местной жительницы, которая обвинялась в жестоком убийстве собственного ребенка.
Подсудимую признали виновной в гибели четырехлетнего сына.
Как передает агентство "Интерфакс", двадцатилетнюю женщину приговорили к двенадцати годам лишения свободы. Отбывать наказание ей предстоит в колонии. Согласно материалам уголовного дела, трагедия случилась летом прошлого года в населенном пункте Грязнушки (Благовещенский район). Ребенок осужденной в тот трагический день плохо себя вел. Четырехлетний мальчик капризничал и отказывался слушаться.
Мать, выйдя из себя, начала избивать собственного сына - сначала руками, а потом и ногами. Кроме того, она наносила ребенку травмы кожаным ремнем. В результате избитый мальчик скончался. Как установили эксперты, причиной смерти ребенка стали повреждения, полученные во время "воспитательного процесса".
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