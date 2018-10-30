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В Тольятти пьяный отец до полусмерти избил годовалую дочь
09:57
Фото: livejournal.com
Жителя Тольятти заподозрили в жестоком обращении с собственным годовалым ребенком.
По версии следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина избил девочку до крайне тяжелого состояния.
Обстоятельства, при которых годовалый ребенок мог получить тяжелые травмы, сейчас выясняют следователи, указано на портале регионального СУ СКР. По данным ведомства, ЧП случилось в минувший вторник, 30 октября. В одну из больниц Тольятти на скорой утром доставили жестоко избитого ребенка. Врачи оценивают состояние годовалой девочки как крайне тяжелое. Отмечается, что маленькую пациенту госпитализировали из квартиры, где она проживала.
После того, как в правоохранительные органы города поступил сигнал от медиков, была начала соответствующая проверка. По ее итогам уже принято решение о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как полагают следователи, девочка была избита собственным отцом, который в тот момент находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.
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