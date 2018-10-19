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В Саудовской Аравии по делу Хашкаджи задержаны 18 человек
12:35
Фото: ggpht.com
В Саудовской Аравии в рамках расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи уже задержали восемнадцать человек, передают зарубежные СМИ.
Ранее стало известно о гибели в Эр-Рияде лейтенанта ВВС королевства Мешаля Саада Альбостани, который также входил в число фигурантов.
По словам генпрокурора Саудовской Аравии, все восемнадцать задержанных являются подданными королевства. В настоящее время с ними продолжают работать в целях установления всех обстоятельств. Позднее факты будут обнародованы.
Американский президент Дональд Трамп, прокомментировав начало расследования в Эр-Рияде, заявил о том, что с доверием относится к деятельности властей Саудовской Аравии.
Напомним, ранее в ряде СМИ сообщалось, что к расправе могут быть причастны лица из окружения саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, который занимает пост главы Минобороны королевства.
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