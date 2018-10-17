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Пропавший в Стамбуле журналист был обезглавлен после жестоких пыток


17.10.2018 19:54
Пропавший в Стамбуле журналист был обезглавлен после жестоких пытокФото: hournews.net

Пропавшего в Стамбуле журналиста пытали, а потом обезглавили, и все это произошло в саудовском генконсульстве, сообщает Yeni Safak.

Судя по одной из аудиозаписей, которые были сделаны "умными" часами на руке Хашкаджи во время расправы над ним, генконсул Саудовской Аравии якобы просил убить журналиста за пределами дипломатического представительства.

Оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи пытали перед убийством. После расправы тело было обезглавлено на территории генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, утверждают авторы публикации, которая появилась сегодня в турецком проправительственном издании Yeni Safak. Газета ссылается на аудиозаписи, сделанные во время убийства и оказавшиеся в распоряжении журналистов.

По данным газеты, во время "беседы", состоявшейся в здании дипмиссии, Хашкаджи отрезали пальцы. Запись также содержит слова саудовского генконсула Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби, который якобы просит убить Хашкаджи вне представительства, чтобы "не навлекать на него беду".

Каких-либо официальных комментариев со стороны турецкого руководства по поводу этих сведений пока не последовало.

Ранее в СМИ также появились публикации о том, что лица, причастные к пропаже Джамаля Хашкаджи, связаны с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Как выяснила газета The New York Times, один из фигурантов этого громкого дела вместе с принцем посещал штаб-квартиру ООН и выходил из его самолета п, когда тот посещал Испанию и Францию. Другие три фигуранта могут иметь отношение к службе безопасности наследного принца, а еще один подозреваемый - судебный врач, который занимает высокий пост и связан с руководством Саудовской Аравии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 264

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