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В Эр-Рияде погиб один из подозреваемых в причастности к исчезновению Хашогги
14:25
Фото: Sabah Newespaper
Погиб Мешаль Саад Альбостани, являющийся одним из подозреваемых в причастности к пропаже оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
Сообщая о катастрофе, турецкие СМИ называют ее "странной".
Как информирует проправительственное издание Yenisafak, один из подозреваемых в причастности к исчезновению саудовского журналиста погиб в ДТП. О катастрофе, в которой получил смертельные ранения лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мешаль Саад Эль Бостани, известно пока лишь, что она случилась в Эр-Рияде. Вместе с тем, в ряде источников появились сообщения о том, что авария произошла при неких странных обстоятельствах.
В публикации отмечается, что военнослужащий ранее прибыл в Турцию в составе группы из пятнадцати подданных королевства. Всех, кто приехал в страну 2 октября, сейчас подозревают в причастности к делу о пропаже обозревателя американской газеты Washington Post.
Джамаль Хашкаджи исчез, зайдя в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в начале октября. В последнее время широко распространились предположения о том, что Хашкаджи пытали перед убийством. После расправы тело было обезглавлено на территории дипмиссии. Соответствующие доказательства были найдены на записи, сделанной "умными" часами на руке журналиста.
Напомним, ранее в ряде СМИ сообщалось, что к расправе могут быть причастны лица из окружения саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, который занимает пост главы Минобороны королевства.
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