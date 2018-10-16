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На Урале после гибели ребенка в больнице возбудили уголовное дело
16.10.2018 17:15
Фото: sobitie.com.ua
Следственные органы Пермского края по итогам предварительной проверки возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки.
Ребенок скончался в больнице, сообщают местные СМИ. Ранее о начале соответствующего разбирательства уже заявили в Минздраве региона.
Родители вызвали скорую, когда у дочери поднялась температура. Приехавшая на вызов бригада лишь сделала ребенку укол, не предложив отправиться в стационар. После того, как состояние ребенка вновь начало ухудшаться, родители повторно обратились за помощью к медикам. В результате ребенка доставили в в реанимацию Верещагинской ЦРБ вечером 13 октября. Несмотря на все усилия врачей, в тот же день девочка скончалась. Отмечается, что в момент поступления состояние ребенка оценивалось как тяжелое.
По результатам проверки региональное СУ СКР приняло процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Как уже сообщалось ранее, в минувшем сентябре в Бурятии вынесли приговор двум участковым педиатрам, неверно поставившим диагноз и не сумевшим вовремя распознать опасные симптомы. Врачей признали виновными в смерти шестилетнего ребенка и приговорили к наказанию в виде полутора лет ограничения свободы.
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