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В Бурятии двух врачей признали виновными в гибели ребенка от пневмонии


06:58
В Бурятии двух врачей признали виновными в гибели ребенка от пневмонииФото: xoroshiy.ru

В Бурятии вынесен приговор двум участковым педиатрам, неверно поставившим диагноз и не сумевшим вовремя распознать опасные симптомы. Врачи признаны виновными в смерти шестилетнего ребенка.

Как передает агентство "Интерфакс", дело рассматривалось судом Заиграевского района.

По данным пресс-службы республиканского СУ СКР, обоих врачей признали виновными по части 2 статьи 109 о причинении смерти ребенку по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Суд приговорил педиатров к наказанию в виде полутора лет ограничения свободы.

В ходе расследования и суда было установлено, что весной прошлого года в детскую консультацию Онохойской участковой больницы пришла женщина с шестилетней дочкой. Ребенок кашлял, у него держалась высокая температура. Педиатр, осмотрев девочку, поставила неправильный диагноз, а лечение, которое она назначила, не облегчило состояние маленькой пациентки.

На следующий день ребенка вновь привели на прием, и уже второй врач не сумел вовремя распознать симптомы пневмонии. Женщину с дочкой вместо экстренной госпитализации отправили домой. Спустя сутки девочка скончалась. Когда родители доставили ребенка в больницу в третий раз, малышка уже находилась в предагональном состоянии. Через час после того, как ребенок поступил в медицинское учреждение, была зафиксирована смерть девочки.

Как выяснилось позже, ребенок умер в результате двустороннего воспаления легких. Вирусно-бактериальная пневмония на фоне отсутствия адекватного лечения к тому времени осложнилась гнойно-инфекционными проявлениями, после чего у ребенка развился токсический шок. По мнению специалистов, бурятские врачи упустили драгоценное время. Девочку можно было бы спасти в случае своевременного диагностирования опасной болезни и назначения соответствующей терапии.

Автор: Злата Богатова

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