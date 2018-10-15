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Женская сеть myJulia.ru
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В Перми выясняют причины смерти ребенка в больнице
15.10.2018 23:34
Фото: livejournal.com
Министерство здравоохранения Пермского края объявило о начале проверки в связи с гибелью ребенка, передает ТАСС.
По предварительным данным, восьмилетняя девочка умерла в одной из больниц прикамской столицы.
Ранее в региональной прессе появились сообщения о том, что к ребенку вызывали скорую из-за резко поднявшейся температуры. Медики якобы сделали девочке укол и уехали. Спустя некоторое время родители были вынуждены вновь обратиться в экстренные службы - самочувствие их дочери ухудшалось.
Скорая, вызванная повторно, доставила девочку в медицинское учреждение. Несмотря на все усилия медиков, ребенок скончался. Сведений о том, что могло стать причиной трагедии, из официальных источников пока не поступало.
В рамках проверки, которую уже проводит Минздрав Пермского края, все обстоятельства и причины произошедшего предстоит установить экспертам.
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