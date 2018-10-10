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Глушакова могут привлечь к ответственности за сокрытие денег при разводе


19:20
Глушакова могут привлечь к ответственности за сокрытие денег при разводеФото: visualrian.ru

Футболиста Глушакова могут привлечь к ответственности за сокрытие денежных средств во время бракоразводного процесса, передает ТАСС.

Уже после того, как суд арестовал имущество спортсмена, он решил вывести со своих счетов довольно крупную сумму, утверждает адвокат Жорин, представляющий интересы супруги.

О том, как проходит бракоразводный процесс в семье полузащитника столичного "Спартака" Дениса Глушакова, журналистам рассказал адвокат супруги футболиста Дарьи Сергей Жорин. По его словам, спортсмен нарушил постановление суда, выводя из имущества, совместно нажитого за годы брака, свыше ста миллионов рублей.

По словам Жорина, ранее столичный Никулинский суд удовлетворил его ходатайство, арестовав все банковские счета, а также недвижимость и автомобиль Bentley, которые принадлежат Глушакову. Теперь же футболиста вполне могут привлечь к уголовной ответственности и тогда он "может отправиться к своим друзьям Мамаеву и Кокорину", - отметил юрист. К моменту подачи Жориным ходатайства о наложении обеспечительных мер, подчеркнул адвокат жены Глушакова, футболист уже смог вывести порядка двухсот миллионов - деньги либо обналичивались, либо переводились  на другие счета.

В иске о разводе, который ране подала в суд Дарья Глушакова, нет речи о разделе совместного имущества пары. Супруга футболиста лишь настаивает на том, чтобы дети проживали вместе с ней.

Напомним, ранее в прессе появились сообщения о том, что на развод подала супруга футболиста Павла Мамаева Алана. Новость пришла на фоне скандала, в центре которого оказался Мамаев и его приятель Александр Кокорин. В минувший четверг, 11 октября, столичный Тверской суд вынес арестовал игрока петербургского "Зенита" и его коллегу из "Краснодара". В числе фигурантов уголовного дела, которое возбудили после инцидента, случившегося 8 октября в центре Москвы, оказался и младший брат Кокорина. Девятнадцатилетнего Кирилла, в момент ЧП находившегося рядом с футболистом, также взяли под стражу. В настоящее время оба спортсмена находятся в карантинных камерах столичной "Бутырки".

Автор: Злата Богатова

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