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Жена Мамаева на фоне скандала решила уйти от мужа
9.10.2018 22:09
Фото: 24smi.org
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана намерена развестись, передают российские СМИ.
Как стало известно, сегодня она уже подала соответствующее заявление. Новость пришла на фоне скандала, в центре которого оказался Мамаев и его приятель Александр Кокорин.
По данным Sport24, после того футболисты в компании друзей за сутки избили несколько человек и стали фигурантами сразу двух уголовных дел, супруга Павла Мамаева подала на развод. Отмечается, что жена спортсмена еще в конце сентября выражала намерение расторгнуть брак. Однако на какие-либо конкретные действия она решилась лишь сегодня.
Вместе с тем, в комментарии "Спорт-Экспрессу" Мамаева не подтвердила сведения о том, что подала на развод.
Ранее Алана Мамаева извинилась за выходку мужа. После скандальных происшествий с участием ее супруга она заявила о том, что ей стыдно.
Инциденты, в ходе которых от действий Кокорина и Мамаева пострадали по меньшей мере три человека, произошли утром 8 октября в самом центре российской столицы. В ряде источников уточняется, что футболисты в момент ЧП находились в состоянии опьянения.
Среди тех, кого избивали спортсмены - водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, на которого Кокорин и Мамаев начали бросаться рядом с гостиницей "Пекин", и двое высокопоставленных чиновников. Представители Минпромторга сделали замечание шумной компании в кофейне на Большой Никитской улице, после чего футболисты устроили драку.
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