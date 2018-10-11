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Кокорин и Мамаев содержатся в карантинных камерах «Бутырки»
12:49
Фото: antontsvetkov.ru
На сегодняшний день Кокорин и Мамаев размещены в "карантинных" камерах "Бутырки", передает ТАСС.
О том, как содержатся спортсмены, журналистам сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.
По словам Ивана Мельникова, в столичную "Бутырку" арестованных накануне Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили сразу после того, как окончилось судебное заседание. Сейчас футболисты, оказавшиеся фигурантами громкого уголовного дела, содержатся на так называемом "карантине" - в специальных камерах. В таких условиях, как и всем вновь прибывшим арестантам, Кокорину и Мамаеву предстоит провести еще несколько дней, до десяти суток. Затем спортсменов переведут в обычные камеры.
В минувший четверг, 11 октября, столичный Тверской суд вынес арестовал игрока петербургского "Зенита" Александра Кокорина и его коллегу из "Краснодара" Павла Мамаева. В числе фигурантов уголовного дела, которое возбудили после инцидента, случившегося 8 октября в центре Москвы, оказался и младший брат Кокорина. Девятнадцатилетнего Кирилла, в момент ЧП находившегося рядом с футболистом, также взяли под стражу.
Напомним, ранее отец Мамаева Константин с возмущением отреагировал на позицию руководства клуба "Краснодар", которое выразило намерение разорвать контракт с полузащитником из-за недавнего скандала.
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