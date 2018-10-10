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В Москве задержали брата футболиста Кокорина
14:43
Фото: tvc.ru
Полиция Москвы задержала младшего брата футболиста Александра Кокорина, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, кроме спортсменов, по этому делу в общей сложности в качестве соучастников проходят еще три человека.
По делу о потасовке в центре Москвы, случившейся в минувший понедельник, 8 октября, полиция задержала девятнадцатилетнего Кирилла Кокорина. Старший брат молодого человека, футболист Александр Кокорин вместе с его приятелем и коллегой Павлом Мамаевым ранее были задержаны под стражу на двое суток.
Предполагается, что завтра, 12 октября, суд изберет меру пресечения в отношении Кокорина и Мамаева. от действий которых пострадали три человека. Как заявил официальный представитель столичной полиции Юрий Титов, спортсменам, если суд признает их вину, теперь может грозить наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до семи лет.
Напомним, ранее отец Мамаева Константин с возмущением отреагировал на позицию руководства клуба "Краснодар", которое выразило намерение разорвать контракт с полузащитником из-за недавнего скандала.
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