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Мамаев-старший возмущен позицией «Краснодара» в отношении его сына


10.10.2018 17:07
Мамаев-старший возмущен позицией «Краснодара» в отношении его сынаФото: choiz.me

Отец футболиста Павла Мамаева Константин с возмущением отреагировал на позицию руководства клуба "Краснодар", которое выразило намерение разорвать контракт с полузащитником из-за недавнего скандала.

Напомним, Мамаев и его приятель, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, стали фигурантами уголовного дела.

По словам Константина Мамаева, он накануне говорил с гендиректором "Краснодара" Владимиром Хашигом, который "демократично послал".

Отец футболиста заявил, что "обычный русский парень зарабатывает деньги, а как только оступается, ему каждый готов нож в спину воткнуть". При этом Мамаев-старший решил вспомнить скандальное событие двухлетней давности, когда его сына в компании Кокорина видели на вечеринке в Монте-Карло. Игравшие в составе российской сборной, он сорили деньгами после вылета национальной команды с чемпионата Европы.

Нет ничего криминального, по мнению Мамаева-старшего, и в том, что спортсмены избили трех человек. По его словам, это никого не должно волновать.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что футболистов в случаем их неявки доставят в ГУ МВД для допроса принудительно. До этого в прессе писали о разводе, на который после скандала якобы подала супруга Мамаева.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

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