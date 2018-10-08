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В Кремле отреагировали на инцидент с Мамаевым и Кокориным
14:13
Фото: dotamaps.ru
Правоохранителям не составит труда установить обстоятельства драки с участием футболистов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Прокомментировав ЧП, в результате которого накануне пострадали двое чиновников, официальный представитель Кремля призвал абстрагироваться от эмоций.
По словам Дмитрия Пескова, правоохранительные органы смогут установить все обстоятельства инцидента с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Напомним, в результате потасовки с игроками "Краснодара" и петербургского "Зенита" в столичные больницы были экстренно доставлены руководитель департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Денис Пак и гендиректор Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Гайсин.
Судя по видеоматериалам, распространившимся в Сети, некий человек, визуально напоминающий Кокорина, стулом ударил мужчину, сидящего за столиком в кафе. Потасовка продолжилась, когда пострадавший встал.
Случившееся прокомментировал глава Минспорта РФ Павел Колобков. По его словам, если футболисты действительно участвовали в потасовке с чиновниками, о каких-либо смягчающих обстоятельствах не может быть и речи, ведь они профессиональные спортсмены и такого рода действия способны бросить тень на весь отечественный футбол.
Позднее появились сведения о том, что футболисты до инцидента в кафе избили водителя Ольги Ушаковой, которая ведет на Первом канале программу "Доброе утро". По данным СМИ, мужчина находится в отделении реанимации.
В отношении футболистов возбуждено уголовное дело, обстоятельства ЧП предстоит установить специалистам. Пока информации о том, что могло стать причиной нападений, из официальных источников не поступало.
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