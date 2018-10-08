Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кремле отреагировали на инцидент с Мамаевым и Кокориным

14:13

Фото: dotamaps.ru



Правоохранителям не составит труда установить обстоятельства драки с участием футболистов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



Прокомментировав ЧП, в результате которого накануне пострадали двое чиновников, официальный представитель Кремля призвал абстрагироваться от эмоций.



По словам Дмитрия Пескова, правоохранительные органы смогут установить все обстоятельства инцидента с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.



Напомним, в результате потасовки с игроками "Краснодара" и петербургского "Зенита" в столичные больницы были экстренно доставлены руководитель департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Денис Пак и гендиректор Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Гайсин.



Судя по видеоматериалам, распространившимся в Сети, некий человек, визуально напоминающий Кокорина, стулом ударил мужчину, сидящего за столиком в кафе. Потасовка продолжилась, когда пострадавший встал.



Случившееся прокомментировал глава Минспорта РФ Павел Колобков. По его словам, если футболисты действительно участвовали в потасовке с чиновниками, о каких-либо смягчающих обстоятельствах не может быть и речи, ведь они профессиональные спортсмены и такого рода действия способны бросить тень на весь отечественный футбол.



Позднее появились сведения о том, что футболисты до инцидента в кафе избили водителя Ольги Ушаковой, которая ведет на Первом канале программу "Доброе утро". По данным СМИ, мужчина находится в отделении реанимации.



В отношении футболистов возбуждено уголовное дело, обстоятельства ЧП предстоит установить специалистам. Пока информации о том, что могло стать причиной нападений, из официальных источников не поступало.



Автор: Злата Богатова

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