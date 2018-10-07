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Отец Нурмагомедова заявил, что накажет сына жестче, чем UFС
08:01
Фото: mmaweekly.com
Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, являющийся также тренером своего сына, выразил сурово наказать чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
Ранее российский спортсмен устроил потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.
По словам Абдулманапа Нурмагомедова, в пределах октагона его сын свободен в своих действиях, однако за его пределами нельзя подвергать обычных людей опасности. Отец и тренер чемпиона с сожалением констатировал, что ему придется "применить санкции к Хабибу". Заявив о том, что накажет своего сына, Абдулманап Нурмагомедов заверил, что его меры окажутся гораздо более жесткими, чем решения UFC.
Сам Хабиб, прокомментировавший инцидент, говорил о том, что его спровоцировали. Услышав оскорбительные реплики в адрес своей семьи, он не смог сдержаться. Боец также признавался, что дома его, скорее всего, будет ожидать наказание за случившееся.
Напомним, скандально известный ирландец начал цеплять россиянина задолго до поединка. В ходе церемонии взвешивания, состоявшейся незадолго до начала боя, Макгрегор в очередной раз попытался спровоцировать своего соперника. В результате сотрудники охраны и полицейские были вынуждены разнимать фанатов, которые устроили массовую потасовку.
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