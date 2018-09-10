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Макгрегор вновь начал высмеивать Нурмагомедова
10:45
Фото: highsnobiety.com
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вновь начал цеплять своего будущего соперника Хабиба Нурмагомедова.
Ирландец с насмешкой отреагировал на пост в Instagram россиянина.
Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото, подписанное словами "шаг за шагом". Конор Макгрегор не замедлил отреагировать на пост будущего соперника. Ирландец разместил в сети видеоролик, подписав его: "Шаг за шагом об тебя вытрут ноги".
Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором запланирован на 6 октября. Бой состоится в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. На сегодняшний день фаворитом считается 29-летний россиянин, однако ему стоит быть осторожнее, учитывая провокации, которые могут последовать со стороны ирландца, отмечают эксперты.
Напомним, в прошлом бойцы уже вступали в перепалку в Сети. В начале года в противостояние оказались втянутыми и многочисленные поклонники Нурмагомедова и Макгрегора. Конфликт обострился после того, как известный своими выходками ирландец накануне UFC 223 атаковал автобус, в котором находились бойцы. Позже суд обязал его посетить занятия по управлению гневом. Кроме того, Макгрегора приговорили к общественным работам.
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