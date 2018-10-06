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Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC, победив Макгрегора


10:12
Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC, победив Макгрегора Фото: liter.kz

Проходивший в Лас-Вегасе бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором завершился победой россиянина, которому удалось защитить титул чемпиона UFC.

По данным ряда источников, поединок завершился массовой дракой  фанатов.

Предполагалось, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор проведут поединок, состоящий из пяти раундов, однако россиянину удалось досрочно окончить бой. Нурмагомедов одолеть своего соперника уже в четвертом раунде. Тридцатилетний Нурмагомедов смог победить, применив удушающий прием.

После окончания встречи фанаты бойцов устроили массовую потасовку, пишут американские СМИ. Когда дерущихся утихомирили, возглавляющий UFC Дэйн Уайт был вынужден сделать предупреждение команде Макгрегора. В целях безопасности организаторы отказались от интервью в октагоне и даже не стали по традиции демонстрировать чемпиона с завоеванным поясом. В результате, сразу после завершения инцидента Нурмагомедову и Макгрегору пришлось покинуть зал.
 
Напомним, на церемонии взвешивания, когда ирландец предпринимал попытки спровоцировать своего соперника, болельщики уже устраивали драку.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 270

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