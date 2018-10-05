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Фанаты Нурмагомедова и Макгрегора передрались перед боем в Лас-Вегасе
10:33
Фото: mmaweekly.com
В американском Лас-Вегасе, где завершаются приготовления к бою Нурмагомедова и Макгрегора, передрались фанаты ирландца и россиянина.
Потасовка случилась во время торжественной церемонии взвешивания.
По данным ТАСС, в ходе церемонии взвешивания, которая проводилась в преддверии поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, фанаты бойцов устроили драку. Среди участников потасовки были и женщины. Присутствовавшим на месте ЧП сотрудникам полиции и представителям службы безопасности удалось довольно быстро урегулировать конфликтную ситуацию.
Кроме того, ирландец попытался атаковать россиянина, передают СМИ.
Встреча состоится сегодня ночью. Бой, организованный в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), пройдет в Лас- Вегасе.
Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов напомнил ирландцам о предательстве Макгрегоров. Тридцатилетний россиянин решил поговорить об этом с фанатами будущего соперника во время встречи, состоявшейся в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео с мероприятия позже опубликовал в своем Twitter журналист ESPN Ариэль Хельвани.
Несколько дней назад Нурмагомедов заявил о том, что Макгрегор искал материалы, которые бы могли скомпрометировать россиянина, предлагая за "грязные фото" десять тысяч долларов.
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