ИнтерНовости - новости в стране и мире
В воду съехал фрагмент железнодорожного пролета Крымского моста
В воду съехал фрагмент железнодорожного пролета Крымского моста
Нурмагомедов спросил ирландцев, как они относятся к предательству Макгрегоров
Нурмагомедов спросил ирландцев, как они относятся к предательству Макгрегоров
В КБР ликвидированы двое подозреваемых в убийстве полицейского
В КБР ликвидированы двое подозреваемых в убийстве полицейского
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Фанаты Нурмагомедова и Макгрегора передрались перед боем в Лас-Вегасе Фанаты Нурмагомедова и Макгрегора передрались перед боем в Лас-Вегасе
СМИ: В Китае задержали главу ИнтерполаСМИ: В Китае задержали главу Интерпола
В Белоруссии двух иностранцев объявили персонами нон грата за шпионажВ Белоруссии двух иностранцев объявили персонами нон грата за шпионаж
В Венеции выставят на торги места на кладбище, где похоронен БродскийВ Венеции выставят на торги места на кладбище, где похоронен Бродский
В Тверской области 13 человек погибли при столкновении автобуса и маршруткиВ Тверской области 13 человек погибли при столкновении автобуса и маршрутки

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?
Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Отзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондентаОтзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондента

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Фанаты Нурмагомедова и Макгрегора передрались перед боем в Лас-Вегасе


10:33
Фанаты Нурмагомедова и Макгрегора передрались перед боем в Лас-Вегасе Фото: mmaweekly.com

В американском Лас-Вегасе, где завершаются приготовления к бою Нурмагомедова и Макгрегора, передрались фанаты ирландца и россиянина.

Потасовка случилась во время торжественной церемонии взвешивания.

По данным ТАСС, в ходе церемонии взвешивания, которая проводилась в преддверии поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, фанаты бойцов устроили драку. Среди участников потасовки были и женщины. Присутствовавшим на месте ЧП сотрудникам полиции и представителям службы безопасности удалось довольно быстро урегулировать конфликтную ситуацию.

Кроме того, ирландец попытался атаковать россиянина, передают СМИ.

Встреча состоится сегодня ночью. Бой, организованный в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), пройдет в Лас- Вегасе.

Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов напомнил ирландцам о предательстве Макгрегоров. Тридцатилетний россиянин решил поговорить об этом с фанатами будущего соперника во время встречи, состоявшейся в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео с мероприятия позже опубликовал в своем Twitter журналист ESPN Ариэль Хельвани.

Несколько дней назад Нурмагомедов заявил о том, что Макгрегор искал материалы, которые бы могли скомпрометировать россиянина, предлагая за "грязные фото" десять тысяч долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 183

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Полиция Ленобласти ищет мужчину и ребенка, подозреваемых в жестоком убийствеПолиция Ленобласти ищет мужчину и ребенка, подозреваемых в жестоком убийстве
В метро Москвы под колесами поезда погиб 39-летний украинецВ метро Москвы под колесами поезда погиб 39-летний украинец
Трамп рассказал, почему полностью отказался от алкоголяТрамп рассказал, почему полностью отказался от алкоголя
Родителям юноши, устроившего пожар в лесу, придется выплатить 10 млн рублейРодителям юноши, устроившего пожар в лесу, придется выплатить 10 млн рублей
Минобороны: в Грузии из-за опытов США скончались более 70 человекМинобороны: в Грузии из-за опытов США скончались более 70 человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 781


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru