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В Индонезии число жертв стихии превысило 1500 человек
4.10.2018 23:13
Фото: tvc.ru
В Индонезии количество жертв землетрясения и цунами, случившихся неделю назад, достигло 1 558 человек.
Как передает агентство Associated Press, разрушены множество зданий, тысячи людей сейчас остаются без крова и нуждаются в помощи.
Ранее были официально подтверждены сведения о гибели более 1200 человек.
В минувшую пятницу, 28 сентября, на индонезийском острове Сулавеси случилось мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков с эпицентром в окрестностях города Палу достигала 7,5. Вскоре после этого на берег острова обрушилось шестиметровое цунами. Затем сейсмологами были зафиксированы многочисленные повторные подземные толчки.
По данным зарубежных СМИ, на улицах Палу сейчас можно увидеть множество людей, которые стоят с табличками с надписями "Нам нужна еда". Дети вынуждены просить милостыню, медицинские учреждения переполнены, врачи работают в усиленном режиме.
Как уже сообщалось, после землетрясения и спровоцированного им цунами на острове Сулавеси начал извергаться вулкан.
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