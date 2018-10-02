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В Индонезии начал извергаться вулкан
11:40
Фото: cdn.listelist.com
На жителей индонезийского острова Сулавеси, только что переживших разрушительное землетрясение и цунами, обрушилось новое стихийное бедствие - проснулся вулкан Сопутан.
Как передают зарубежные СМИ, сегодня утром сейсмологи зафиксировали выброс пепла.
Сегодня утром на индонезийском острове Сулавеси началось извержение вулкана Сопутан. По данным агентства AP, местные власти пока не объявляли об экстренной эвакуации. Вместе с тем, уже принято решение повысить уровень опасности для прилегающих к вулкану районов. Местному населению советуют воздерживаться от визитов в эту зону.
Индонезийские власти также предупредили экипажи самолетов об угрозе пепла, который продолжает выбрасываться вулканом. По последним данным, столб успел подняться на высоту около 6 тысяч метров.
Ранее стало известно о гибели более тридцати студентов, пытавшихся укрыться от оползня в здании церкви. Согласно официальным данным, общее количество жертв землетрясения магнитудой 7,5 и последовавшего за ним цунами превысило 1,2 тысячи человек.
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