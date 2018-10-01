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В Индонезии более 30 студентов погибли, спрятавшись от оползня в церкви
17:02
Фото: livejournal.com
Тела тридцати четырех студентов нашли индонезийские спасатели в одной из церквей, передает информационное агентство AFP.
По данным местных властей, молодые люди пытались укрыться от стихии и погибли в результате схода оползня, который был спровоцирован подземными толчками.
Как рассказал представитель Красного креста, тела жертв землетрясения были найдены в одной из церквей на территории индонезийской провинции Центральный Сулавеси. По его словам, в момент ЧП в лагере, организованном при храме, находилось много молодых людей. После стихийного удара, обрушившегося на страну, почти девяносто студентов пропали без вести.
Подземные толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы в Центральном Сулавеси в минувшую пятницу, 28 сентября. Затем еще на протяжении двух суток происходили всплески сейсмической активности - в общей сложности более полутора сотен повторных землетрясений.
Разрушительное цунами, вызванное сильными подземными толчками, привело к гибели 1234 человек. Счет пострадавших идет на сотни, точное количество выясняется. Серьезно повреждены и полностью разрушены тысячи зданий.
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