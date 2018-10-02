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Семьям погибших при прорыве трубопровода в центре Петербурга выплатят по 2 млнСемьям погибших при прорыве трубопровода в центре Петербурга выплатят по 2 млн

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Семьям погибших при прорыве трубопровода в центре Петербурга выплатят по 2 млн


09:21
Семьям погибших при прорыве трубопровода в центре Петербурга выплатят по 2 млнФото: topspb.tv

Трубопровод, в результате прорыва которого в центре Петербурга погибли два человека, был истончен, передают российские СМИ со ссылкой на источники в руководстве Северной столицы. Как стало известно, материалы внутреннего расследования по факту случившегося АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" передаст в течение двух недель.

По словам генерального директора АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" Игоря Стренадко, руководство компании уже связалось с родственниками молодых людей, которые стали жертвами трагедии. Семьям погибших будет перечислено по два миллиона рублей, заявил он. Стренадко отметил, что в компании сейчас делают все возможное для оперативной выплаты компенсаций.

Стренадко ткже добавил, что около 45% труб в Петербурге, за эксплуатацию которых отвечает его компания, на сегодняшний день уже отработали нормативный срок.

Прокомментировав трагический инцидент на Измайловском проспекте, в Смольном заявили о наличии дефектов в трубопроводе. Глава комитета по энергетике Северной столицы Андрей Бондарчук отметил, что речь идет об истончении труб.

Напомним, в конце минувшего сентября в самом центре Петербурга прорвало трубу с горячей водой. В результате кипятком залило кафе, располагавшееся в подвальном помещении соседнего здания. Двое двадцатилетних мужчин скончались от полученных ожогов. Причины провала асфальта, спровоцированного прорывом трубы с кипятком, устанавливаются в ходе проверки, начатой прокуратурой Адмиралтейского района Петербурга.

Позднее девушка, чудом уцелевшая после инцидента, рассказала о том, как погибли ее друзья, практически "сварившись" в горячей воде. По ее словам, в прессе распространяются сведения о том, что молодые люди якобы сами вернулись в помещение, когда оно уже было затоплено. Однако в действительности все было не совсем так.

Автор: Злата Богатова

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