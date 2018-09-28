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В центре Петербурга 2 человека погибли после прорыва трубы с кипятком
28.9.2018 21:26
Фото: vk.me
Минувшей ночью в Петербурге прорвало трубу с горячей водой. Жертвами ЧП, случившегося в самом центре Северной столицы, стали два человека - посетители кафе, которое залило кипятком.
По факту трагедии проводят проверку правоохранительные органы.
Как передает ТАСС, инцидент случился на Измайловском проспекте. Сначала два автомобиля провалились под асфальт, а потом горячая вода начала затекать в помещения кафе, которое находится в подвале близлежащего здания.
Жертвами ЧП стали двое посетителей кафе, отметили представители экстренных служб Петербурга. Уточняется, что сигнал о происшествии поступил около трех часов ночи. Сразу после этого туда направился наряд вневедомственный охраны Росгвардии, который осуществил экстренную эвакуацию посетителей заведения.
Причины провала асфальта, спровоцированного прорывом трубы с кипятком, устанавливаются в ходе проверки, начатой прокуратурой Адмиралтейского района Петербурга.
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