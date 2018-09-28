Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В центре Петербурга 2 человека погибли после прорыва трубы с кипятком

28.9.2018 21:26

Фото: vk.me



Минувшей ночью в Петербурге прорвало трубу с горячей водой. Жертвами ЧП, случившегося в самом центре Северной столицы, стали два человека - посетители кафе, которое залило кипятком.



По факту трагедии проводят проверку правоохранительные органы.



Как передает ТАСС, инцидент случился на Измайловском проспекте. Сначала два автомобиля провалились под асфальт, а потом горячая вода начала затекать в помещения кафе, которое находится в подвале близлежащего здания.



Жертвами ЧП стали двое посетителей кафе, отметили представители экстренных служб Петербурга. Уточняется, что сигнал о происшествии поступил около трех часов ночи. Сразу после этого туда направился наряд вневедомственный охраны Росгвардии, который осуществил экстренную эвакуацию посетителей заведения.



Причины провала асфальта, спровоцированного прорывом трубы с кипятком, устанавливаются в ходе проверки, начатой прокуратурой Адмиралтейского района Петербурга.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 28.9.2018 21:56 В Дагестане ликвидирован боевик

В Дагестане ликвидирован боевик 28.9.2018 21:06 В США разбился новейший истребитель F-35B

В США разбился новейший истребитель F-35B 28.9.2018 20:30 Вслед за землетрясением на Индонезию обрушилось цунами

Вслед за землетрясением на Индонезию обрушилось цунами 28.9.2018 19:52 Полиция Равенсбурга задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих

Полиция Равенсбурга задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих 28.9.2018 19:16 Радикалы «Правого сектора» вновь захватили храм на Украине