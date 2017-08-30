Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Выжившая после прорыва трубы с кипятком в Петербурге девушка рассказала о гибели друзей

14:52

Фото: livejournal.com



Девушка, чудом уцелевшая после прорыва трубы с кипятком в центре Петербурга, рассказала о том, как погибли ее друзья.



Напомним, двое молодых парней скончались, практически "сварившись" в горячей воде, затопившей кафе. Заведений располагалось в подвальном помещении.



По словам девушки, она решилась прокомментировать трагедию после того, как в СМИ появились недостоверные сообщения. Она отметила, что в прессе распространяются сведения о том, что молодые люди якобы сами вернулись в помещение, когда оно уже было затоплено. Рассказывается, что смертельные травмы они получили, будучи перед этим эвакуированы.



В результате знакомая погибших изложила свою версию случившегося в соцсети. "Максим пошел за Андреем и сказал, мне иди пока на улице покури, а я пока пойду заберу твое пальто" и отправился вслед за другом, написала она. Больше живыми она своих приятелей не видела.



Девушка настаивает, что виновные сейчас пытаются избежать ответственности, заявляя о том, что ее друзья почему-то сами решили вернуться в кафе, заполненное к тому времени кипящей водой. В действительности им не удалось самостоятельно покинуть заведение в момент ЧП, утверждает знакомая погибших.



Напомним, трагедия случилась в ночное время в самом центре Северной столицы. По факту гибели двух двадцатилетних парней возбудили уголовное дело, ведется расследование.



Автор: Злата Богатова

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