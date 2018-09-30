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В Роскосмосе рассматривают версию о повреждении «Союза» на борту МКС


08:24
В Роскосмосе рассматривают версию о повреждении «Союза» на борту МКСФото: провэд.рф

На сегодняшний день комиссия РКК "Энергия" полностью исключает версию о том, что повреждение "Союза" могло появиться из-за брака, допущенного во время производства, передают российские СМИ. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, через полтора месяца космонавтам предстоит снять фрагмент противометеоритной защиты "Союза МС-09", чтобы обследовать отверстие.

Как сообщил руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" полностью исключила версию о производственном браке, из-за которого в обшивке "Союза МС-09" могло образоваться отверстие.

Выступив в эфире Первого канала, Рогозин также отметил, что на 15 ноября запланированы мероприятия по снятию куска обшивки с целью изучения отверстия.

В начале минувшего сентября сообщалось, что наиболее вероятной причиной ЧП специалисты считают производственный брак. Имелись предположения о том, что отверстие во внутреннем корпусе бытового могло появиться еще на Земле. Однако позже была озвучена версия о преднамеренной порче. Как писал "Коммерсант", цитируя собственные осведомленные источники, разгерметизация "Союза МС-09" могла случиться по вине американских астронавтов, которые таким образом добивались досрочной отправки корабля обратно на Землю. Уточнялось, что причиной таких действий была болезнь одного из членов экипажа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 220

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