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Установлена причина утечки воздуха на космическом корабле «Союз»


12:54
Установлена причина утечки воздуха на космическом корабле «Союз»Фото: vk.me

Названа причина разгерметизация космического корабля "Союз МС-09", передает РИА Новости.

Со ссылкой на информированный источник в отечественной ракетно-космической отрасли отмечается, что речь может идти о производственном браке.

Предположительно, причина появления отверстия во внутреннем корпусе бытового отсека космического корабля "Союз МС-09" могла появиться еще на начала экспедиции. К настоящему времени уже удалось установить лицо, которое проявило халатность и должно понести ответственность. Уточняется, что заметив ошибку, сотрудник пытался исправить случившееся. Вероятно, он решил заделать появившуюся трещину, используя специальный клей. В результате ее не было выявлено в ходе тщательной предвзлетной проверки корабля, когда его испытывали на герметичность. Более того, в течение двух месяцев после запуска она не давала о себе знать.

Но позже, когда клей окончательно подсох, его начало выдавливать. В итоге через некоторые время обнаружилось отверстие, через которое начала происходить утечка воздуха.

Ранее российские СМИ сообщали, что члены экипажа МКС оказались готовы к устранению трещины, появившейся в обшивке корабля. ЧП случилось в ночь на минувший четверг, 30 августа. После того, как экипаж полностью исследовал все отсеки, удалось выявить микротрещину. К счастью, она находилась не в спускаемом аппарате, в бытовом отсеке, другими словами - риска для возвращения корабля на Землю удалось избежать.

Автор: Злата Богатова

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