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Женская сеть myJulia.ru
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Американских космонавтов заподозрили в порче «Союза»
07:44
Фото: livejournal.com
В Роскосмосе определили основную версию разгерметизации "Союза", передают СМИ.
Ранее в корпорации было объявлено о формировании специальной комиссии, которая будет заниматься расследованием инцидента с утечкой вслед за РКК "Энергия".
Как пишет сегодня "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники, члены спецкомиссии определились с основной версией причин инцидента. По мнению представителей Роскосмоса, разгерметизация корабля "Союз МС-09" могла произойти из-за вмешательства американских астронавтов.
Предположительно, представители Соединенных Штатов могли пытаться спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю. На такие действия американские астронавты пошли в связи с болезнью одного из членов экипажа.
Высокопоставленный собеседник "Ъ" также отметил, что российская сторона уже направила НАСА запрос о данных видеорегистраторов астронавтов, а также их медицинских показаниях. Официальные комментарии последуют после завершения разбирательства.
Напомним, в начале сентября в качестве вероятной причины разгерметизация космического корабля "Союз МС-09" был назван производственный брак. На тот момент имелись основания полагать, что отверстие во внутреннем корпусе бытового появилось еще до начала экспедиции.
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