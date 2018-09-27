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Экс-командир Чепиги прокомментировал расследование о Боширове
13:53
Фото: vdmsti.ru
Шизофренией назвал "разоблачительные" публикации западных СМИ о Боширове экс-наставник Чепиги.
Комментарий руководителя отделения ДОСААФ Амурской области Александра Боржко опубликовало агентство РИА Новости.
По словам Александра Боржко, курсанта Чепигу он выпускал в 2001 году, когда руководил батальоном курсантов в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ). Сведения о том, что Чепига якобы причастен к нападению на Скрипалей, появившиеся в западной прессе, попахивают шизофренией, отметил он. Курсантов готовили к службе в качестве войсковых офицеров, которым предстояло выполнять боевые задачи. Боржко также сообщил, что в прошлом Чепига воевал в Чечне, однако каких-либо агентурных мероприятий его не готовили.
Несколько дней назад в зарубежных СМИ широко распространились материалы о том, что Руслан Боширов в действительности является полковником ГРУ, а его имя - Анатолий Чепига. Отмечалось, что несколько лет назад он был удостоен звания Герой России.
Стоит отметить, что британская сторона, несмотря на призывы Москвы, отказывается от совместного расследования по делу об отравлении Скрипалей. По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, такую позицию официального Лондона можно воспринимать как свидетельство того, что им есть что скрывать. Министр также сказал, что по делу Солсбери "нарастает ничем не подкрепленная" риторика.
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