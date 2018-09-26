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СМИ: Руслан Боширов является полковником ГРУ
26.9.2018 22:41
Фото: kaliningradfirst.ru
Иностранные СМИ выяснили, как на самом деле зовут "Руслана Боширова".
По мнению зарубежных журналистов, в действительности он является полковником Главного управления Генштаба ВС РФ (в прошлом именовалось ГРУ) и несколько лет назад получил звание Герой России.
"Руслана Боширова", которого в Лондоне считают причастным к инциденту в Солсбери, на самом деле зовут Анатолий Чепига. Об этом сообщили представители исследовательской группы Bellingcat, передает издание The Insider. Как оказалось, визуально напоминающий Руслана Боширова человек нашелся среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ).
В материале отмечается, что речь может идти о полковнике ГУ Генштаба ВС РФ, который в 2014 году по решению российского президента Владимира Путина был удостоен звания Герой России. Чепига был награжден "за выполнение миротворческой миссии", утверждают авторы публикации.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что ФСБ проводит проверку по факту утечки личных данных Петрова и Боширова. Виновных в распространении сведений из туристических анкет россиян, которые заполнялись ими в рамках процедуры оформления загранпаспортов, ожидают "серьезные меры".
Напомним, не так давно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Боширов и Петров якобы связаны с российским военным ведомством. Как заявил официальный представитель Кремля, он не склонен верить этим источникам.
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