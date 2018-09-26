Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лавров: Лондону есть что скрывать по делу о нападении на Скрипалей

07:50

Фото: rustrademission.ru



Отказ официального Лондона от сотрудничества с Москвой по делу об отравлении Скрипалей можно воспринимать как свидетельство того, что британской стороне есть что скрывать.



С таким заявлением глава российского МИД РФ Сергей Лавров выступил на Совете безопасности ООН.



По словам министра, в последнее время в ОХЗО наблюдается процесс деградации - западные коллеги продолжают попытки навязывать техническому секретариату некие "атрибутивные функции", допуская грубые нарушения Конвенции о запрещении химического вооружения.



Лавров отметил, что одновременно по делу Солсбери "нарастает ничем не подкрепленная" риторика. Упорно отказываясь от совместного расследования, которое Москва неоднократно предлагала Лондону, британская сторона не соблюдает требования целого ряда международных актов. Помимо Конвенции о запрещении химоружия, речь идет о принятой в 1963 году Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции 1965 года, а также Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.



Учитывая политику официального Лондона, возникает закономерный вопрос. Как отметил Лавров, если они не намерены сотрудничать, значит, у них есть что скрывать. Министр, выступавший на Совбезе ООН, в очередной раз обратился к властям королевства с призывом к установлению конструктивного диалога в целях установления истины.



Напомним, ранее глава отечественного дипломатического ведомства говорил о том, что Лондон может воспользоваться политическими дивидендами от инцидента с отравлением Скрипалей. По мнению Сергея Лаврова, существует вероятность , что британская сторона пыталась скрывать улики. Заявление было сделано после того, как представителям РФ отказали в предоставлении консульского доступа к согражданину. Кроме того, британская сторона не разъяснила причины, по которым не была выдана виза родственнице Скрипаля Виктории, отмечал Лавров.



При этом министр указывал на то, что в Лондоне отвергли предложение Москвы о совместном расследовании данного инцидента. Представители британского руководства заявляли, что будут обсуждать лишь одно - приказывал ли "Путин сделать это" либо президент "утратил контроль" над теми, кто осуществил нападение.



Автор: Злата Богатова

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