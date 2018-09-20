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Обнародованы результаты проверки концертной деятельности Лаймы Вайкуле
20.9.2018 14:04
Фото: st-trek.ru
МВД завершило проверку концертной деятельности Лаймы Вайкуле.
Как сообщают российские СМИ, об ее итогах результатах рассказали в Главном управлении по вопросам миграции правоохранительного ведомства.
Обнародованы итоги проверки концертной деятельности и пребывания певицы Лаймы Вайкуле на территории нашей страны. Каких-либо оснований для привлечения артистки к административной ответственности выявить не удалось.
Член общественного совета при столичном главке МВД Александр Хаминский, по запросу которого ранее и была начата эта проверка, выразил радость в связи с добросовестностью и приверженностью Лаймы Вайкуле правовым ценностям. По словам Хаминского, оперативные действия МВД позволят наконец завершить истерию, начавшуюся после высказываний Вайкуле в Одессе.
В первых числах августа большой резонанс вызвали реплики Вайкуле о том, что она не будет петь в Крыму даже за самые высокие гонорары. Артистка подчеркивала, что европейцам это официально запрещено. Спустя некоторое время певица выразила готовность выступить на полуострове даже бесплатно, но лишь после того, как будут сняты санкции.
Российская певица Алла Пугачева вскоре после случившегося порекомендовала своей прибалтийской коллеге помалкивать. Соответствующий совет звезда отечественной эстрады высказала в шуточном видео. Материал был размещен в Instagram латвийской исполнительницы.
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