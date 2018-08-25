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Пугачева посоветовала Вайкуле молчать
00:12
Российская певица Алла Пугачева порекомендовала своей коллеге Лайме Вайкуле помалкивать.
Соответствующий совет звезда отечественной эстрады высказала в шуточном видео. Материал был размещен в Instagram латвийской исполнительницы.
На опубликованных кадрах Алла Пугачева просит Лайму Вайкуле показать язык. После этого она констатирует, что у латвийской певицы "язык без костей", и поэтому ей лучше молчать. Вайкуле в ответ парирует, что у ее собеседницы язык с костями, на что Пугачева отмечает, что ела рыбу.
Напомним, в первых числах августа большой общественный резонанс вызвали реплики Вайкуле о том, что она не согласиться петь в Крыму даже за самые высокие гонорары, ведь европейцам это официально запрещено. Спустя некоторое время артистка выразила готовность выступить на полуострове даже бесплатно, но только при условии снятия санкций.
Ранее в СМИ распространились сообщения о начале некой проверки в отношении певицы, однако официальные представители Общественного совета ГУ МВД Москвы эту информацию опровергли.
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