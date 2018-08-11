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В Крыму ответили Вайкуле, отказавшейся выступать на полуострове
12:56
Фото: st-trek.ru
В Крыму прокомментировали высказывание Лаймы Вайкуле, которая выразила нежелание выступать на полуострове даже за самые соблазнительные гонорары. Звезде ответил Григорий Иоффе, возглавляющий общественную палату региона. В частности, он призвал артистку не смотреть через кошелек, передают СМИ.
Представитель официального Крыма обратился к Лайме Вайкуле с призывом не рассматривать эту ситуацию исключительно через кошелек. По словам Григория Иоффе, душевные качества творческих деятелей "не измеряются в серебряниках". Подчеркивая, что на протяжении долго времени являлся ценителем ее песен, Иоффе отметил, что можно не выступать в Крыму, однако иметь представление о том, что происходит на территории полуострова.
Подход к этому вопросу с точки зрения "каких-то продаж — это нетерпимо", подчеркнул представитель официального Крыма. Иоффе отметил, что в скором времени Вайкуле войдет в "крымское досье". Мониторинговая группа уже приняла соответствующее решение.
Ранее Лайма Вайкуле, посетившая Одессу, сообщила о том, что не стала бы выступать в Крыму, несмотря на самые высокие гонорары. Известная певица при этом подчеркивала, что плохо относится к Советскому Союзу. Она была счастлива, когда он прекратил свое существование, заявила звезда.
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