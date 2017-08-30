|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Австралийцы начали находить швейные иглы в яблоках
12:41
Фото: vk.me
Жительница Сиднея обнаружила швейные иглы в яблоке, купленном в одном из местных супермаркетов.
Ранее сообщалось о розыске злоумышленников, втыкавших опасные предметы в клубнику на прилавках австралийских магазинов.
Как передает информационное агентство Xinhua, женщина, слышавшая ранее предупреждения властей о необходимости проверять клубнику, решила на всякий случай порезать и яблоки, так как собиралась угостить фруктами детей.
Разделив яблоко на дольки, жительница Сиднея с ужасом заметила в мякоти швейные иглы. По словам женщины, она старалась быть бдительной после тревожных сигналов из Квинсленда, где была выявлена опасная клубника. Однако проявляя осторожность, она была совсем не готова к иголкам в яблоке.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|