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В Австралии ищут злоумышленников, подкладывающих иглы в клубнику
11:55
Фото: vk.me
В магазинах Австралии выявлены ягоды, в которые злоумышленники воткнули иголки и булавки, передают зарубежные СМИ. Власти штата Квинсленд уже объявили о награде размером с 100 тысяч местных долларов (около 70 тысяч американских долларов) за сведения, которые помогут выйти на след подозреваемых.
О случившемся стало известно после того, как один человек был экстренно госпитализирован после того, как употребил ягоды в пищу. Покупатели, узнав об инциденте, обнаружили еще несколько ягод клубники, в которых находились швейные иглы. Булавки и иголки на сегодняшний день были выявлены в продукции не менее шести австралийских производителей.
Как подчеркнул премьер-министр штата, прокомментировав инцидент, некие злоумышленники хотят "саботировать" производство клубники, и их действия представляют угрозу жизни людей. Власти Квинсленда обратились к людям с призывом разрезать ягоды перед употреблением.
Отмечается, что преступникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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