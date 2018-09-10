Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Австралии ищут злоумышленников, подкладывающих иглы в клубнику

11:55

Фото: vk.me



В магазинах Австралии выявлены ягоды, в которые злоумышленники воткнули иголки и булавки, передают зарубежные СМИ. Власти штата Квинсленд уже объявили о награде размером с 100 тысяч местных долларов (около 70 тысяч американских долларов) за сведения, которые помогут выйти на след подозреваемых.



О случившемся стало известно после того, как один человек был экстренно госпитализирован после того, как употребил ягоды в пищу. Покупатели, узнав об инциденте, обнаружили еще несколько ягод клубники, в которых находились швейные иглы. Булавки и иголки на сегодняшний день были выявлены в продукции не менее шести австралийских производителей.



Как подчеркнул премьер-министр штата, прокомментировав инцидент, некие злоумышленники хотят "саботировать" производство клубники, и их действия представляют угрозу жизни людей. Власти Квинсленда обратились к людям с призывом разрезать ягоды перед употреблением.



Отмечается, что преступникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.



Автор: Злата Богатова

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