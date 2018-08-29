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Польские астрономы поймали ритмичные сигналы из далекой галактики
29.8.2018 21:41
Фото: vk.me
Польским астрономам удалось выявить ритмичные колебания в гамма-излучении блазара Markarian 501 (Mrk 501), который удален от нашей планеты на расстояние около 456 миллионов световых лет.
Специалисты Ягеллонского университета в Кракове пока не сделали выводов о причинах данного явления.
Как указывается в пресс-релизе, размещенном на Phys.org, польскими учеными были исследованы результаты наблюдений Mrk 501, которые велись при помощи орбитальной обсерватории Fermi Gamma-ray Space Telescope на протяжении десятилетия, вплоть до минувшего июня. В итоге астрономы сумели выявить некие отчетливые квазипериодические колебания. Отмечается, что они повторялись каждые 332 дня.
По мнению краковских астрономов, причины данного удивительного явления могут быть обусловлены различными факторами. В частности, упоминается присутствие двойной сверхмассивной черной дыры в блазаре либо прецессия аккреционного диска, на которую влияет крутящий момент.
Напомним, в минувшем июле ученые смогли впервые получить сверхчеткие снимки Нептуна с помощью наземного телескопа. Качество материалов, сделанных в обсерватории VLT, не уступает фотографиям с "Хаббла", хоть и считалось, что создание наземных телескопов с зеркалом диаметром несколько десятков метров совершенно нецелесообразно, ведь невозможно полностью уничтожить помехи, имеющиеся в воздухе.
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