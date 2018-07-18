ИнтерНовости - новости в стране и мире
В деревне под Кировом полицейские застрелили двух алабаев, бросавшихся на людей
В деревне под Кировом полицейские застрелили двух алабаев, бросавшихся на людей
В Кызыле около 100 человек отравились шаурмой, половина из них в больнице
В Кызыле около 100 человек отравились шаурмой, половина из них в больнице
В КБР спасатели эвакуируют вниз альпинистов, травмированных при камнепаде
В КБР спасатели эвакуируют вниз альпинистов, травмированных при камнепаде
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Афины ответили Захаровой на заявление о высылке российских дипломатов‍Афины ответили Захаровой на заявление о высылке российских дипломатов‍
СМИ: Установлены подозреваемые в отравлении СкрипалейСМИ: Установлены подозреваемые в отравлении Скрипалей
В Кызыле около 100 человек отравились шаурмой, половина из них в больницеВ Кызыле около 100 человек отравились шаурмой, половина из них в больнице
Ученые впервые получили сверхчеткие снимки Нептуна с помощью наземного телескопа Ученые впервые получили сверхчеткие снимки Нептуна с помощью наземного телескопа
В Петербурге за сутки трое мужчин утонули на одном озере В Петербурге за сутки трое мужчин утонули на одном озере

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»
Флешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ru
Ночь музеев 2018. Часть 4. Нарвские воротаНочь музеев 2018. Часть 4. Нарвские ворота
Жила-была девочка... сама виновата!Жила-была девочка... сама виновата!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученые впервые получили сверхчеткие снимки Нептуна с помощью наземного телескопа


18.7.2018 23:19
Ученые впервые получили сверхчеткие снимки Нептуна с помощью наземного телескопаФото: ESO/P. Weilbacher (AIP)

Обсерватории VLT удалось сделать сверхчеткие снимки Нептуна. Качество их не уступает фотографиям с "Хаббла".

Как сообщает РИА Новости, изображения и научные комментарии к ним размещены на портале Европейской южной обсерватории.

В течение долгого времени считалось, что создание наземных телескопов с зеркалом диаметром несколько десятков метров совершенно нецелесообразно, ведь невозможно полностью уничтожить помехи, имеющиеся в воздухе. Даже в горных районах, где воздух является самым чистым и разреженным, в его состав входят микробы, пыль и другие частицы, которые рассеивают свет. Поэтому размеры наземных обсерваторий значительно превосходят "Хаббл" и многие другие телескопы, работающие на орбите.

Как оказалось, и наземные системы способны делать существенно более четкие снимки далеких объектом, включая планеты, галактикы и звезды. На рубеже веков физики смогли установить, что наблюдения вполне можно вести не за настоящими, а фиктивными звездами. Для этого необходимо "рисовать" на ночном небе лучами лазера волны с четко заданной длиной и другими характеристиками. Взаимодействуя с определенными атомами в верхних слоях атмосферы, лазеры заставляют их светиться, поэтому визуально они становятся похожими на звезды и поддаются наблюдению.

В результате исследователи, вооруженные теми же телескопами, получают возможность записывать порождаемый атмосферой "чистый шум". Затем его можно удалять из данных, которые были сделаны во время реальных наблюдений. Активное применение такого метода началось в середине прошлого десятилетия. Около двух лет назад в VLT была установлена лазерная "пушка", и лишь сейчас полностью завершена работа по ее настройке и корректировке.

Проверить работу пушки ученые решили, сделав сверхчеткие фото Нептуна. Облик этого небесного тела, расположенного на расстоянии 4,3 миллиарда километров от Земли, оставался тайной до 1989 года, когда к Нептуну смог приблизиться зонд "Вояджер-2". Спустя три года был запущен "Хаббл", благодаря которому были открыты почти невидимые кольца этой загадочной планеты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Трамп заявил, что хотел бы подружиться с Путиным‍Трамп заявил, что хотел бы подружиться с Путиным‍
Более 400 вещдоков собрано в рамках расследования инцидента в ЭймсбериБолее 400 вещдоков собрано в рамках расследования инцидента в Эймсбери
Таиландские подростки начали рассказывать о времени, проведенном в подземельеТаиландские подростки начали рассказывать о времени, проведенном в подземелье
Хорватский футболист Вида извинился перед россиянамиХорватский футболист Вида извинился перед россиянами
В Москву доставлен член банды Басаева, выданный властями СловакииВ Москву доставлен член банды Басаева, выданный властями Словакии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 756


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru