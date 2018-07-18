Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые впервые получили сверхчеткие снимки Нептуна с помощью наземного телескопа

18.7.2018 23:19

Фото: ESO/P. Weilbacher (AIP)



Обсерватории VLT удалось сделать сверхчеткие снимки Нептуна. Качество их не уступает фотографиям с "Хаббла".



Как сообщает РИА Новости, изображения и научные комментарии к ним размещены на портале Европейской южной обсерватории.



В течение долгого времени считалось, что создание наземных телескопов с зеркалом диаметром несколько десятков метров совершенно нецелесообразно, ведь невозможно полностью уничтожить помехи, имеющиеся в воздухе. Даже в горных районах, где воздух является самым чистым и разреженным, в его состав входят микробы, пыль и другие частицы, которые рассеивают свет. Поэтому размеры наземных обсерваторий значительно превосходят "Хаббл" и многие другие телескопы, работающие на орбите.



Как оказалось, и наземные системы способны делать существенно более четкие снимки далеких объектом, включая планеты, галактикы и звезды. На рубеже веков физики смогли установить, что наблюдения вполне можно вести не за настоящими, а фиктивными звездами. Для этого необходимо "рисовать" на ночном небе лучами лазера волны с четко заданной длиной и другими характеристиками. Взаимодействуя с определенными атомами в верхних слоях атмосферы, лазеры заставляют их светиться, поэтому визуально они становятся похожими на звезды и поддаются наблюдению.



В результате исследователи, вооруженные теми же телескопами, получают возможность записывать порождаемый атмосферой "чистый шум". Затем его можно удалять из данных, которые были сделаны во время реальных наблюдений. Активное применение такого метода началось в середине прошлого десятилетия. Около двух лет назад в VLT была установлена лазерная "пушка", и лишь сейчас полностью завершена работа по ее настройке и корректировке.



Проверить работу пушки ученые решили, сделав сверхчеткие фото Нептуна. Облик этого небесного тела, расположенного на расстоянии 4,3 миллиарда километров от Земли, оставался тайной до 1989 года, когда к Нептуну смог приблизиться зонд "Вояджер-2". Спустя три года был запущен "Хаббл", благодаря которому были открыты почти невидимые кольца этой загадочной планеты.



Автор: Злата Богатова

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