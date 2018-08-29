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В отношении знакомого погибшей московской школьницы возбудили еще два уголовных дела
29.8.2018 21:17
Фото: dailyrecord.co.uk
Столичные следственные органы возбудили еще два уголовных дела после гибели школьницы на территории Пресненского района Москвы.
Как передает ТАСС, речь идет о статьях о развратных действиях и половом сношении с несовершеннолетним лицом.
Ранее уже сообщалось о гибели девочки-подростка, найденной 25 августа во дворе дома № 10 по улице Подвойского в центре Москвы. Согласно предварительным данным, каких-либо явных следов смерти криминального характера на теле погибшей обнаружено не было.
Просмотрев записи камер видеонаблюдения, оперативники выяснили, что девочку вынес на улицу некий Каньшин Владислав Анатольевич, 1974 года рождения. В компании этого мужчины подросток распивал спиртное. Когда школьница потеряла сознание, он решил положить ее во дворе дома и вызвать скорую. Свои действия в беседе со следователями мужчина объяснил растерянностью и испугом.
К настоящему времени также выяснилось, что девочка 2003 года рождения училась в девятом классе лицея № 504. По версии следствия, во время распития алкоголя ей могли подсыпать некое токсичное вещество, после чего она скончалась. Кроме того, судмедэксперты обнаружили факт интимной связи погибшей с совершеннолетним мужчиной. При этом подозреваемый знал о возрасте подростка.
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