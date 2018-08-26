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В центре Москвы найдена мертвой девочка-подросток
00:35
Фото: news.am
В Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа подростка, передает ТАСС.
Тело девочки 2003 года рождения было найдено около одного из домов, расположенных на улице Подвойского.
Каких-либо явных телесных повреждений на теле подростка обнаружено не было. Уточняется, что ЧП случилось в утреннее время. По результатам предварительной проверки ГСУ СКР по Москве уже возбудило уголовное дело.
В ходе начатого расследования выяснилось, что в течение последних часов жизни подросток находился в квартире. Кроме девочки там был некий мужчина 1974 года рождения. В настоящее время сотрудники следственных органов проверяют его на возможную причастность к гибели подростка.
В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз. Информации о том, что могло стать причиной смерти ребенка, из официальных источников пока не поступало.
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