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В центре Москвы найдена мертвой девочка-подросток


00:35
В центре Москвы найдена мертвой девочка-подростокФото: news.am

В Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа подростка, передает ТАСС.

Тело девочки 2003 года рождения было найдено около одного из домов, расположенных на улице Подвойского.

Каких-либо явных телесных повреждений на теле подростка обнаружено не было. Уточняется, что ЧП случилось в утреннее время. По результатам предварительной проверки ГСУ СКР по Москве уже возбудило уголовное дело.

В ходе начатого расследования выяснилось, что в течение последних часов жизни подросток находился в квартире. Кроме девочки там был некий мужчина 1974 года рождения. В настоящее время сотрудники следственных органов проверяют его на возможную причастность к гибели подростка.

В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз. Информации о том, что могло стать причиной смерти ребенка, из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова

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