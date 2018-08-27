Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Найденная в центре Москвы девочка могла быть отравлена

27.8.2018 18:38

Фото: vk.me



Столичная полиция выясняет обстоятельства гибели девочки-подростка, найденной в самом центре Москвы.



По версии правоохранителей, незадолго до смерти ребенок мог принять некие "запрещенные вещества", передает РИА Новости.



Как рассказала журналистам старший помощник главы столичного ГСУ СКР Юлия Иванова, в рамках начатого расследования задержан мужчина 1974 года рождения. В его обществе погибшая девочка провела последние часы жизни. В объектив камеры, установленной на подъезде дома, задержанный попал, когда выносил подростка на улицу.



По словам задержанного, в ночь на минувшее воскресенье он проводил время со своей несовершеннолетней знакомой в арендованной на улице Подвойского квартире. Мужчина пояснил, что принимал запрещенные вещества в компании гостьи. Когда девочке стало плохо, он решил отправиться в аптеку. Вернувшись, мужчина обнаружил, что состояние подростка ухудшилось.



Задержанный пояснил, что испугался и поэтому решил вынести потерявшую сознание подругу на улицу. Мужчина также сообщил, что вызвал скорую, указав, где находится девочка, а сам возвратился в квартиру. Позже в полицию поступил сигнал о теле подростка, найденном около дома.



Правоохранители уже провели обыск в квартире, откуда вынесли девочку, а также по месту жительства мужчины. Полицейские изъяли лекарственные препараты и другие предметы, представляющие значение для расследования.



По данным ряда СМИ, речь может идти об умышленном отравлении ребенка. Как предполагают следователи, подростку подсыпали в алкоголь некое вещество, спровоцировавшее у девочки проблемы с дыханием. Со ссылкой на источники в столичной полиции отмечалось, что между погибшим подростком и мужчиной произошла ссора, после которой знакомый решил отравить несовершеннолетнюю.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 27.8.2018 19:34 В Кении растет число жертв агрессивных бегемотов

В Кении растет число жертв агрессивных бегемотов 27.8.2018 16:06 Названо имя стрелка из Джексонвилля

Названо имя стрелка из Джексонвилля 27.8.2018 01:48 В Северной Осетии при эвакуации тел альпинистов погиб сотрудник МЧС

В Северной Осетии при эвакуации тел альпинистов погиб сотрудник МЧС 27.8.2018 00:35 В центре Москвы найдена мертвой девочка-подросток

В центре Москвы найдена мертвой девочка-подросток 26.8.2018 22:37 В США неизвестный расстрелял посетителей развлекательного центра