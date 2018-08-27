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Найденная в центре Москвы девочка могла быть отравлена
27.8.2018 18:38
Фото: vk.me
Столичная полиция выясняет обстоятельства гибели девочки-подростка, найденной в самом центре Москвы.
По версии правоохранителей, незадолго до смерти ребенок мог принять некие "запрещенные вещества", передает РИА Новости.
Как рассказала журналистам старший помощник главы столичного ГСУ СКР Юлия Иванова, в рамках начатого расследования задержан мужчина 1974 года рождения. В его обществе погибшая девочка провела последние часы жизни. В объектив камеры, установленной на подъезде дома, задержанный попал, когда выносил подростка на улицу.
По словам задержанного, в ночь на минувшее воскресенье он проводил время со своей несовершеннолетней знакомой в арендованной на улице Подвойского квартире. Мужчина пояснил, что принимал запрещенные вещества в компании гостьи. Когда девочке стало плохо, он решил отправиться в аптеку. Вернувшись, мужчина обнаружил, что состояние подростка ухудшилось.
Задержанный пояснил, что испугался и поэтому решил вынести потерявшую сознание подругу на улицу. Мужчина также сообщил, что вызвал скорую, указав, где находится девочка, а сам возвратился в квартиру. Позже в полицию поступил сигнал о теле подростка, найденном около дома.
Правоохранители уже провели обыск в квартире, откуда вынесли девочку, а также по месту жительства мужчины. Полицейские изъяли лекарственные препараты и другие предметы, представляющие значение для расследования.
По данным ряда СМИ, речь может идти об умышленном отравлении ребенка. Как предполагают следователи, подростку подсыпали в алкоголь некое вещество, спровоцировавшее у девочки проблемы с дыханием. Со ссылкой на источники в столичной полиции отмечалось, что между погибшим подростком и мужчиной произошла ссора, после которой знакомый решил отравить несовершеннолетнюю.
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