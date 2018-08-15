Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России ужесточат требования к кандидатам в приемные родители

13:07

Фото: livejournal.com



В российском Министерстве просвещения готовят законодательную инициативу, направленную на ужесточение требований к кандидатам в приемные родители. Руководитель ведомства Ольга Васильева отметила, что речь идет и об уменьшении количества детей, допустимого к усыновлению в одну семью (сейчас оно равно восьми).



После того, как в Татарстане после побоев опекуна погибла девятилетняя девочка, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова призвала к реформированию органов опеки. По мнению детского омбудсмена, необходимо стандартизировать подходы к приемным семьям, учитывая резонансные случаи насилия над детьми со стороны их новых родителей, которые фиксировались в последнее время и на территории других регионов России.



По словам Ольги Васильевой, в ведомстве тщательно проанализировали "трагические случаи", происходившие с начала текущего года в приемных семьях. Как оказалось, подбор будущих приемных родителей шел крайне небрежным образом. Министр заявила о том, что необходимо развивать систему помощи замещающим семьям — "психологической, педагогической, юридической, медицинской, материальной".



Глава Министерства просвещения отметила, что могут быть существенно ужесточены "требования к кандидатам на высокое звание родителей". Речь идет и о более серьезных требованиях "к психологическому обследованию людей", намеревающихся взять в свою семью ребенка.



Напомним, в начале августа в Татарстане был арестован фермер Роман Григорьев по обвинению в жестоком избиении ребенка, который позже скончался от травм. Затем фигуранткой сразу двух уголовных дел оказалась и его супруга. Женщину подозревают в истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По версии правоохранителей, начиная с августа прошлого года женщина регулярно избивала девочку 2008 года рождения, которая является сестрой погибшего ребенка.



Кроме погибшего ребенка, опекуны воспитывали пятерых детей, возраста от семи до восемнадцати лет. Трое из ребят были родными братьями и сестрами убитой девочки. После того, как девочка получила травмы, родители решили не обращаться за медицинской помощью, намереваясь вылечить ее самостоятельно. Однако ребенок через несколько дней умер. На теле девочки эксперты обнаружили множественные ранения, включая ожоги. Смерть наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы.



Автор: Злата Богатова

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