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В Татарстане 39-летнего фермера подозревают в жестоком убийстве приемной дочери
7.8.2018 20:05
Фото: livejournal.com
Жителя Татарстана задержали по подозрению в причастности к гибели приемного ребенка, передают региональные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Девятилетняя девочка скончалась в результате множественных травм.
Обстоятельства убийства ребенка, который проживал в приемной семье, выясняют в рамках уголовного дела. По данным пресс-службы регионального СУ СКР, трагический инцидент случился на территории населенного пункта Горка в Алексеевском районе республики.
В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что 39-летний фермер Роман Григорьев жестоко избил девочку, которая проживала в приемной многодетной семье с 2015 года. Кроме погибшего ребенка, опекуны воспитывали пятерых детей, возраста от семи до восемнадцати лет. Трое из ребят были родными братьями и сестрами убитой девочки.
После того, как девочка получила травмы, родители решили не обращаться за медицинской помощью, намереваясь вылечить ее самостоятельно. Однако ребенок через несколько дней умер. На теле девочки, скончавшейся в минувшую субботу, 4 августа, обнаружены следы многочисленных ранений и ожогов. Эксперты уже выяснили, что смерть наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы.
По версии следствия, приемные дети не только привлекались родителями к труду в крестьянско-фермерском хозяйстве "Григорьев", но и постоянно терпели унижения со стороны приемных родителей. В настоящее время все дети изъяты, они находятся в социальном приюте.
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