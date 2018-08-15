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Супругу фермера, забившего до смерти опекаемого ребенка, подозревают в издевательствах над другой девочкой
15.8.2018 23:49
Фото: vk.me
В Татарстане возбудили два уголовных дела в отношении супруги фермера, в семье погибла девятилетняя приемная девочка.
Напомним, ранее полиция арестовала Романа Григорьева по обвинению в жестоком избиении ребенка, который позже скончался от травм.
Как указано на сайте СКР, в отношении жены фермера возбудили уголовные дела по статьям об истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По версии правоохранителей, начиная с августа прошлого года женщина регулярно избивала девочку 2008 года рождения, которая является сестрой погибшего ребенка.
В частности, в минувшем мае обвиняемая из личных неприязненных отношений приставила нож к шее приемной дочери, нанеся ей порезы. Женщина уже задержана, в скором времени суд вынесет решение о мере пресечения.
После того, как в населенном пункте в начале августа от тяжелых травм скончалась приемная девятилетняя девочка, к ответственности могут привлечь и сотрудников социальных служб. В частности, полицейские по обвинению в халатности задержали бывшего руководителя районного отдела опеки и попечительства исполкома, которая была ответственной за контроль над приемной семьи.
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