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Супругу фермера, забившего до смерти опекаемого ребенка, подозревают в издевательствах над другой девочкой


15.8.2018 23:49
Супругу фермера, забившего до смерти опекаемого ребенка, подозревают в издевательствах над другой девочкойФото: vk.me

В Татарстане возбудили два уголовных дела в отношении супруги фермера, в семье погибла девятилетняя приемная девочка.

Напомним, ранее полиция арестовала Романа Григорьева по обвинению в жестоком избиении ребенка, который позже скончался от травм.

Как указано на сайте СКР, в отношении жены фермера возбудили уголовные дела по статьям об истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По версии правоохранителей, начиная с августа прошлого года женщина регулярно избивала девочку 2008 года рождения, которая является сестрой погибшего ребенка.

В частности, в минувшем мае обвиняемая из личных неприязненных отношений приставила нож к шее приемной дочери, нанеся ей порезы. Женщина уже задержана, в скором времени суд вынесет решение о мере пресечения.

После того, как в населенном пункте в начале августа от тяжелых травм скончалась приемная девятилетняя девочка, к ответственности могут привлечь и сотрудников социальных служб. В частности, полицейские по обвинению в халатности задержали бывшего руководителя районного отдела опеки и попечительства исполкома, которая была ответственной за контроль над приемной семьи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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