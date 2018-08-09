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В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве журналиста
9.8.2018 14:38
Фото: vk.me
Полиция Нижнего Новгорода смогла установить личность мужчины, подозреваемого в причастности к гибели тележурналиста Дениса Суворова.
Напомним, сотрудник местной телерадиокомпании был найден убитым в минувшем июле. Известный в городе журналист скончался в результате ранения головы.
Мужчина, подозреваемый в убийстве журналиста ТРГ "Нижний Новгород" Дениса Суворова, задержан в минувшую среду, 8 августа, передают региональные СМИ со ссылкой на представителей следственного ведомства.
Как рассказал 28-летний задержанный, он беспричинно ударил кирпичом по голове своего знакомого. Сразу после этого он покинул место преступления. По версии следствия, убийство не имеет отношения к профессиональной деятельности 27-летнего сотрудника телерадиокомпании. Расследование по данному уголовному делу сейчас активно продолжается.
Денис Суворов известен зрителям по утренним эфирам информационной передачи "Вести-Приволжье", он вел программу "10 минут с Политехом", а также являлся редактором сайта "Вести. Нижний Новгород". В соцсетях со ссылкой на коллег Суворова отмечалось, что молодой человек незадолго до гибели был в гостях у друзей. Отправившись домой, он так и не дошел до своей квартиры.
Ранее сообщалось об исчезновении корреспондента издательского дома "Аргументы и факты" Сергея Грачева, который прибыл в Нижний Новгород на кинофестиваль "ГорькийFest". Спустя некоторое время журналист был найден мертвым.
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