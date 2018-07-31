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В Нижнем Новгороде найден мертвым пропавший журналист центрального СМИ


31.7.2018 21:53
В Нижнем Новгороде найден мертвым пропавший журналист центрального СМИФото: vk.me

Пропавший в Нижнем Новгороде корреспондент издательского дома "Аргументы и факты" Сергей Грачев найден мертвым, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о неожиданном исчезновении журналиста, который был направлен в командировку на кинофестиваль "ГорькийFest".

Напомним, после того, как 21 июля журналист Сергей Грачев пропал во время командировки в Нижний Новгород, региональные следственные органы уже возбудили уголовное дело. В последний раз журналиста видели, когда он покидал отель Sheraton, расположенный на Театральной площади в историческом центре города. Отмечается, что эту гостиницу выбрали для размещения организаторов и гостей киносмотра.

Сегодня на портале нижегородского поисково-спасательного отряда "Волонтер" появилось сообщение о том, что 38-летний мужчина найден мертвым. В "АиФ" заявили, что пока не располагает официальным подтверждением этой информации. Сведений о том, что могло стать причиной смерти, пока нет.

В пресс-службе регионального главка МВД ТАСС сообщения о гибели Грачева не подтвердили и не опровергли, как и в местных следственных органах.

Как уже сообщалось ранее, около недели назад на набережной Нижнего Новгорода было обнаружено тело 27-летнего сотрудника местной телерадиокомпании Дениса Суворова. Молодой человек был убит.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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