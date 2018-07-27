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В Нижнем Новгороде пропал корреспондент центрального СМИ


27.7.2018 20:17
В Нижнем Новгороде пропал корреспондент центрального СМИФото: vostok.rs

Правоохранительные органы Нижнего Новгорода возбудили уголовное дело по факту исчезновения корреспондента издательского дома "Аргументы и факты" Сергея Грачева. Как передают российские СМИ, 38-летний журналист ранее прибыл в город на фестиваль кино "ГорькийFest".

О пропаже сотрудника издательский дом сообщает на своем официальном сайте. Там указано, что в последний раз Сергея Грачева видели в минувшую субботу, 21 июля. В тот момент журналист покидал отель Sheraton, расположенный на Театральной площади в историческом центре города. Отмечается, что эту гостиницу выбрали для размещения организаторов и гостей киносмотра.

В течение прошлой недели дозвониться до журналиста не удается - его телефон выключен, сам он на связь он не выходит. Полицейские при участии волонтеров ведут поиски Грачева.

Как уже сообщалось ранее, утром минувшего понедельника, 23 июля, на набережной нашли тело 27-летнего сотрудника телерадиокомпании ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова. Молодой человек был убит.

Автор: Злата Богатова

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