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В Нижнем Новгороде убили известного тележурналиста


24.7.2018 20:25
В Нижнем Новгороде убили известного тележурналистаФото: kpcdn.net

Полиция Нижнего Новгорода приступила к расследованию убийства 27-летнего Дениса Суворова.

Как передают российские СМИ, тело сотрудника телерадиокомпании ГТРК "Нижний Новгород" было найдено на набережной утром минувшего понедельника, 23 июля.

О трагической гибели 27-летнего журналиста сообщается на официальном портале ГТРК "Нижний Новгород". Денис Суворов известен зрителям по утренним эфирам информационной передачи "Вести-Приволжье", он вел программу "10 минут с Политехом", а также являлся редактором сайта "Вести. Нижний Новгород".

В соцсетях со ссылкой на коллег Суворова отмечается, что молодой человек незадолго до гибели был в гостях к друзей. Отправившись домой, он так и не дошел до своей квартиры.

В ряде открытых источников появились сообщения о том, что молодой человек был найден убитым в районе Казанской набережной. На теле Дениса Суворова имелись явные следы смерти криминального характера. По предварительным данным, причиной смерти могла стать травма головы.

По факту ЧП уже возбудили уголовное дело, рассказали представители регионального СУ СКР. Обстоятельства случившегося выясняются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 219

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