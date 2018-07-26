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В Екатеринбурге выясняют причины смерти 37-летнего заключенного в колонии
26.7.2018 12:45
Фото: gvol.ru
В одной из уральских колоний скончался заключенный, передает агентство "Интерфакс".
Представители правозащитных организаций уже обратились в прокуратуру с просьбой о проведении проверки по факту инцидента в ИК-10 города Екатеринбурга.
Со ссылкой на правозащитника Алексея Соколова, информация о гибели 37-летнего заключенного поступила от его сокамерников. По их словам, у мужчины в прошлом был некий конфликт с администрацией колонии, предположительно, возникший из-за производственных вопросов.
По словам Соколова, в ИК-10 уже подтвердили сведения о смерти заключенного в конце июня. В администрации колонии при этом представили справку, где указано, что мужчина скончался из-за сердечной недостаточности. Информацию о том, что заключенный, отбывавший наказание за связанное с оборотом наркотиков преступление, ранее объявил голодовку, в ИК опровергли.
Отмечается, что суд ранее приговорил заключенного к наказанию в виде шести лет лишения свободы.
Напомним, накануне суд арестовал первых фигурантов дела о пытках в колонии в Ярославле - младшего инспектора ИК-1 Сергея Драчева, старшего инспектора отдела безопасности Максима Яблокова и заместителя главы оперативного отдела колонии Сергея Ефремова.
Днем ранее в Брянской области по подозрению в причастности к гибели заключенного задержали сотрудника ИК No 6. В минувшее воскресенье, 22 июля, осужденный скончался от удушья. Смерть наступила после того, как мужчину связали и пытали.
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