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Под Брянском задержан сотрудник колонии, до смерти запытавший осужденного


14:50
Под Брянском задержан сотрудник колонии, до смерти запытавший осужденногоФото: gvol.ru

В Брянской области по подозрению в причастности к гибели заключенного задержан сотрудник ИК No 6, передает ТАСС.

По версии следствия, ЧП случилось в минувшее воскресенье, 22 июля.

Согласно материалам уголовного дела, в 20.20 по местному времени один из сотрудником ФКУ ИК-6 УФСИН РФ по Брянской области связал заключенного и пытал, применяя насилие и используя спецсредства. После того, как лицо пострадавшего было перевязано тканью, арестант погиб от удушья.

Полиция уже задержала подозреваемого. В ближайшее время суд вынесет решение об избрании меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Отмечается, что уголовное дело в отношении заместителя дежурного помощника начальника колонии возбудили по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, которые повлекли за собой тяжкие последствия.

В региональном главке ФСИН, подтвердив информацию о гибели заключенного, заявили о начале служебной проверки.

По данным местных СМИ, колония общего режима, в которой произошло ЧП, находится на расстоянии около 175 километра от Брянска.

Как уже сообщалось, из-за угроз в свой адрес ранее покинула страну адвокат Ирина Бирюкова. Юрист защищала интересы заключенного, который был жестоко избит в ярославской колонии. Обнародованный Бирюковой видеоматериал с пытками в ИК-1 вызвал большой общественный резонанс.

Автор: Злата Богатова

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