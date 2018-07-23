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Под Брянском задержан сотрудник колонии, до смерти запытавший осужденного
14:50
Фото: gvol.ru
В Брянской области по подозрению в причастности к гибели заключенного задержан сотрудник ИК No 6, передает ТАСС.
По версии следствия, ЧП случилось в минувшее воскресенье, 22 июля.
Согласно материалам уголовного дела, в 20.20 по местному времени один из сотрудником ФКУ ИК-6 УФСИН РФ по Брянской области связал заключенного и пытал, применяя насилие и используя спецсредства. После того, как лицо пострадавшего было перевязано тканью, арестант погиб от удушья.
Полиция уже задержала подозреваемого. В ближайшее время суд вынесет решение об избрании меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Отмечается, что уголовное дело в отношении заместителя дежурного помощника начальника колонии возбудили по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, которые повлекли за собой тяжкие последствия.
В региональном главке ФСИН, подтвердив информацию о гибели заключенного, заявили о начале служебной проверки.
По данным местных СМИ, колония общего режима, в которой произошло ЧП, находится на расстоянии около 175 километра от Брянска.
Как уже сообщалось, из-за угроз в свой адрес ранее покинула страну адвокат Ирина Бирюкова. Юрист защищала интересы заключенного, который был жестоко избит в ярославской колонии. Обнародованный Бирюковой видеоматериал с пытками в ИК-1 вызвал большой общественный резонанс.
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