ИнтерНовости - новости в стране и мире
В ООН следят за ситуацией вокруг сирийского самолета, сбитого Израилем
В ООН следят за ситуацией вокруг сирийского самолета, сбитого Израилем
В Кирове скончалась женщина, на которую напали два алабая
В Кирове скончалась женщина, на которую напали два алабая
В Нижнем Новгороде убили известного тележурналиста
В Нижнем Новгороде убили известного тележурналиста
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Организаторы «Нашествия»‍ прокомментировали отказ МонеточкиОрганизаторы «Нашествия»‍ прокомментировали отказ Монеточки
Суд арестовал первых фигурантов дела о пытках в ярославской колонииСуд арестовал первых фигурантов дела о пытках в ярославской колонии
Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов на ЕГЭ, успешно сдал допэкзамен в МГУРуслан Салимгареев, набравший 400 баллов на ЕГЭ, успешно сдал допэкзамен в МГУ
Гендиректора НПО Лавочкина заподозрили в многомиллионном мошенничествеГендиректора НПО Лавочкина заподозрили в многомиллионном мошенничестве
В Мексике за полгода убиты более 11 тысяч человекВ Мексике за полгода убиты более 11 тысяч человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»
Флешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ru
Ночь музеев 2018. Часть 4. Нарвские воротаНочь музеев 2018. Часть 4. Нарвские ворота
Жила-была девочка... сама виновата!Жила-была девочка... сама виновата!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Суд арестовал первых фигурантов дела о пытках в ярославской колонии


12:24
Суд арестовал первых фигурантов дела о пытках в ярославской колонииФото: livejournal.com

Суд арестовал первого фигуранта дела о пытках в колонии в Ярославле , передают российские СМИ.

Как стало известно, речь идет о бывшем курсанте пермского института ФСИН Сергее Драчеве. По версии следствия, он входил в число сотрудников ИК-1, которые могли участвовать в пытках заключенного.

Решение об избрании меры пресечения вынес сегодня Заволжский районный суд Ярославля.

По данным РИА Новости, кроме младшего инспектора ИК-1 Сергея Драчева, под стражу взяты еще два фигуранта этого резонансного дела - старший инспектор отдела безопасности Максим Яблоков и заместитель главы оперативного отдела колонии Сергея Ефремова. Ранее все они были задержаны в рамках дела о пытках осужденного.

Драчеву предстоит оставаться в СИЗО вплоть до 22 сентября, Ефремову — до 20 сентября. Сроки ареста Яблокова, который успел написать явку с повинной, пока не уточняются. Известно лишь, что все трое уже дали признательные показания. Однако никто из них так и не смог разъяснить причины столь жестоких действий.

Напомним, накануне в Брянской области по подозрению в причастности к гибели заключенного задержали сотрудника ИК No 6. В минувшее воскресенье, 22 июля, осужденный скончался от удушья. Смерть наступила после того, как мужчину связали и пытали.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 219

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Бутина рассказала о финансовой поддержке со стороны российского бизнесменаБутина рассказала о финансовой поддержке со стороны российского бизнесмена
Трамп заявил, что во время встречи с Путиным не шел на уступкиТрамп заявил, что во время встречи с Путиным не шел на уступки
В Казахстане тысячи людей пришли проститься с погибшим Денисом ТеномВ Казахстане тысячи людей пришли проститься с погибшим Денисом Теном
Адвокат заключенного, избитого в ярославской колонии, из-за угроз покинула РоссиюАдвокат заключенного, избитого в ярославской колонии, из-за угроз покинула Россию
Путин предложил Трампу организовать референдум о статусе Донбасса‍Путин предложил Трампу организовать референдум о статусе Донбасса‍

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 756


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru