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Суд арестовал первых фигурантов дела о пытках в ярославской колонии
12:24
Фото: livejournal.com
Суд арестовал первого фигуранта дела о пытках в колонии в Ярославле , передают российские СМИ.
Как стало известно, речь идет о бывшем курсанте пермского института ФСИН Сергее Драчеве. По версии следствия, он входил в число сотрудников ИК-1, которые могли участвовать в пытках заключенного.
Решение об избрании меры пресечения вынес сегодня Заволжский районный суд Ярославля.
По данным РИА Новости, кроме младшего инспектора ИК-1 Сергея Драчева, под стражу взяты еще два фигуранта этого резонансного дела - старший инспектор отдела безопасности Максим Яблоков и заместитель главы оперативного отдела колонии Сергея Ефремова. Ранее все они были задержаны в рамках дела о пытках осужденного.
Драчеву предстоит оставаться в СИЗО вплоть до 22 сентября, Ефремову — до 20 сентября. Сроки ареста Яблокова, который успел написать явку с повинной, пока не уточняются. Известно лишь, что все трое уже дали признательные показания. Однако никто из них так и не смог разъяснить причины столь жестоких действий.
Напомним, накануне в Брянской области по подозрению в причастности к гибели заключенного задержали сотрудника ИК No 6. В минувшее воскресенье, 22 июля, осужденный скончался от удушья. Смерть наступила после того, как мужчину связали и пытали.
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